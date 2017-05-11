Kasım Şahin

Fide dağıtımı ile ilgili olarak gazetemize konuşan Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan 15 gün önce seralara 300.000 dağıtımı yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Bugün de bahçeler için numara sırasına göre, domates, biber, kavun, karpuz fidesi dağıtımı yaptık. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla da bir etkinlik yapacağız. Aynı zamanda Ankara’da düzenlenecek olan Dünya Çiftçiler Günü mitingine Bolu’da 4 otobüs kaldırıyoruz. Bugün 200.000 fide dağıtacağız. Fideleri Kumluca’dan getiriyoruz. Bunu 3 seneden beri yapıyoruz. “ Fide dağıtımı sonrası vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.