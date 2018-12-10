Haber: BMA

Bolu Ziraat Odası yaklaşan başkanlık ve delege seçimleri öncesi Bolu merkez mahalle muhtarlarına Öztürk Yemek’te bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan toplantıda muhtarlara ilk önce seçimde kullanılacak evraklar dağıtıldı. Delege seçimlerinin 22 Aralık’ta gerçekleşeceğini belirten Başkan Fidan muhtarlara muhtarlara 2015 yılından bu yana odanın yapmış olduğu faaliyetleri anlattı. Yaklaşık 280.000 lira borçla görevi devir aldıklarını belirten Fidan, “ İlk olarak odamıza ait olan aracımızın plakasını resmi plaka yaparak, hususi kullanımın önüne geçtik. Odamızın idari binasını Tarım İl Müdürlüğü yanına taşıyarak, çiftçimize kolaylık sağladık. Ayrıca kiralık olan büroyu boşalttık. Odamıza ait olan ve gelir elde edilemeyen binayı, faaliyete geçirerek, üst katları Öztürk Yemeğe, alt katını da Carrefursa’ya kiralayarak gelir elde etmeye başladık. Patates pazarına yeni sosyal tesis yaparak, çiftçimize daha kaliteli hizmete vermeye başladık. Odamıza marka projesi ile 2 adet, hibe yoluyla da 1 adet buğday eleme makinası alınmış olup, halen patates pazarında hizmet vermektedir. Odamıza 250.000 TL karşılığında yeni satış mağazası kazandırdık. Alternatif ürün olarak tespit ettiğimiz dane mısırın satışını sağlamak için 700.000 TL yatırım maliyetli 'Dane Mısır Kurutma Projesi' yaptık. Proje şu an yapım aşamasında. Buraya gelip bizleri onurlandırdığınız için teşekkür eder, seçimin Bolu çiftçisine hayırlı olmasını dilerim” dedi. Hakkı Fidan’ın konuşmasının ardından daha geniş bilgi için yönetim kurulu üyesi Selim Özer slayt gösterileri eşliğinde sunum yaptı.