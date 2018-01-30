Haber: Semih Baykal

Bolu Gıda Tarım İl Müdürlüğü’ne vekaleten bakmaya başladıktan sonra çiftçilere yönelik bir çok başarılı projelere imza atan Fahri Tetik’in kamuoyunda asaleten bu göreve atanması bekleniyordu. Ancak iddiaya göre bazı milletvekilleri Tetik’i bu göreve layık görmemesi üzere devreye girerek İl Müdürlüğü’ne Bakanlık tarafından Siirt İl Müdürü olan İzzet Murat’ın atanmasını sağladı. Murat’ın Gıda Tarım İl Müdürü olarak Bolu’ya atanmasının ardından Sivil Toplum Kuruluşları tepki gösterek imza topladı. STK’lardan sonra bir tepki de Bolu Ziraat Odası Meclisi Başkanlığı’ndan geldi. Meclis Başkanlığı yazılı bir basın açıklaması yaparak, Fahri Tetik’in İl Müdürü olması taleplerini ilettiler. Ayrıca konunun yeni atanan İl Müdürü İzzet Murat ile ilgili olmadığı da vurgulandı.

“HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİMİZDİR”

Yapılan açıklamada; “Bolu Ziraat Odamız ilimiz tarımına yönelik çalışmalarını resmi ve Özel kuruluşlarla işbirliği içinde devam etmektedir. Çalışmalarımız esnasında birlikte hizmet verdiğimiz en önemli kurum Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüdür. Ancak uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, gayretini, vatandaşa yaklaşımını ve işleri çözmedeki becerisini takdir ettiğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Fahri Tetik beyin İl Müdürlüğüne atanmasını beklerken atamanın yapılmaması bizde hayal kırıklığına sebep olmuştur. Hatanın düzeltilmesi talebimizdir. Yeni atanan İzzet Murat beyle bu kamuoyu açıklamasının ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz” şeklinde belirttiler.