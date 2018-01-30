banner133

banner101

30 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ziraat Odası Tetik için harekete geçti

    Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne, Siirt İl Müdürü olan İzzet Murat’ın atanmasının ardından Sivil toplum kuruluşlarından ve odalardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bolu Ziraat Odası Meclisi Başkanlığı da İl Müdürlüğü’ne Fahri Tetik’in atanması gerektiğini açıkladı.

    30 Ocak 2018 Salı 11:33
    Bu haber 834 kez okundu
    Ziraat Odası Tetik için harekete geçti

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Gıda Tarım İl Müdürlüğü’ne vekaleten bakmaya başladıktan sonra çiftçilere yönelik bir çok başarılı projelere imza atan Fahri Tetik’in kamuoyunda asaleten bu göreve atanması bekleniyordu. Ancak iddiaya göre bazı milletvekilleri Tetik’i bu göreve layık görmemesi üzere devreye girerek İl Müdürlüğü’ne Bakanlık tarafından Siirt İl Müdürü olan İzzet Murat’ın atanmasını sağladı. Murat’ın Gıda Tarım İl Müdürü olarak Bolu’ya atanmasının ardından Sivil Toplum Kuruluşları tepki gösterek imza topladı. STK’lardan sonra bir tepki de Bolu Ziraat Odası Meclisi Başkanlığı’ndan geldi. Meclis Başkanlığı yazılı bir basın açıklaması yaparak, Fahri Tetik’in İl Müdürü olması taleplerini ilettiler. Ayrıca konunun yeni atanan İl Müdürü İzzet Murat ile ilgili olmadığı da vurgulandı.

    “HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİMİZDİR”

    Yapılan açıklamada; “Bolu Ziraat Odamız ilimiz tarımına yönelik çalışmalarını resmi ve Özel kuruluşlarla işbirliği içinde devam etmektedir. Çalışmalarımız esnasında birlikte hizmet verdiğimiz en önemli kurum Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüdür. Ancak uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, gayretini, vatandaşa yaklaşımını ve işleri çözmedeki becerisini takdir ettiğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Fahri Tetik beyin İl Müdürlüğüne atanmasını beklerken atamanın yapılmaması bizde hayal kırıklığına sebep olmuştur. Hatanın düzeltilmesi talebimizdir. Yeni atanan İzzet Murat beyle bu kamuoyu açıklamasının ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz” şeklinde belirttiler.


    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gıda, Tarım, Hayvancılık, İl

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Mehmet özlü 7 saat önce yorumlandı

      ziraat odası başkanı tetik ciliği bıraksın kendi işine baksın.yeni müdür ün daha iyi olmayacağını nereden biliyor.akillara şüphe düşürüyor.acaba ne menfaati var dedirtiyor

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BATEV: Açılımı; Bolu Anadolu Teknik Eğitim Vakfı. Yıl 1995
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura KARAFIRTINA MÜSABAKAYA DAMGASINI VURDU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BURAK ASAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Vicdani Değerlerin Çelişmesi
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TİTANİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SANATTA BİREYSELLİK VE TOPLUMSALLIK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MERAL AKŞENER’İ DİNLERKEN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Dört mevsimin şehri “ nden …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞ ŞAKAYA GELMEZ!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Zeytin Dalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR LİSELER BASKETBOL MAÇLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109