Ziraat odasında fideler kaç lira?



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Ziraat Odası Satış Ofisinde sebze fideleri satışları aralıksız devam ediyor. Ziraat Odası Başkanlığı tarafından satışı devam edilen sebze fideleri fiyatları yayımlandı. Üreticiler tarafından yoğun ilgi gören satış ofisinde fide fiyatları şu şekilde açıklandı;

Çorbacı sarışın biber 2 lira 30 kuruş, Üçburun köy biberi 2 lira 50 kuruş, Kapya Kırmızı Biber 2 lira 50 kuruş, Çarliston biber 2 lira 50 kuruş, Tatlı sivri biber 2 lira 50 kuruş, Dolmalık biber 2 lira 50 kuruş, Bafra yeşilbiber 2 lira 50 kuruş, Kıl tatlı sivri biber 2 lira 50 kuruş, Patlıcan 2 lira 80 kuruş, TYBİF iri domates 3 lira 50 kuruş, Alsancak domates 2 lira 80 kuruş, Aşılı çift gövde domates 7 lira 50 kuruş, BT 236 oturak domates 1 lira 80 kuruş, Yeniçeri domates 3 lira 50 kuruş, Köy tipi domates 2 lira 50 kuruş, Pembe Domates 3 lira 50 kuruş, Silorhıyar 2 lira 80 kuruş, Uzun hıyar 2 lira 80 kuruş, Karpuz 2 lira 50 kuruş, kavun 2 lira 50 kuruş, Aşılı karpuz 5 lira 50 kuruş, Aşılı kavun 5 lira 50 kuruş.