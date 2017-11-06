Haber: Semih Baykal

Bolu Ziraat Odası tarafından Öztürk Yemekte de dayanışma yemeği düzenlendi. Göreve geldiği yaklaşık iki buçuk yıldan bu yana çiftçilere yönelik geliştirdiği projeler öne çıkan Oda Başkanı Hakkı Fidan katılımcılara üye kayıtlarının yenileneceğini açıkladı. Fidan şunları söyledi; “ 1963 yılında kurulan odamızda bugüne kadar üye güncellemesi olmamış. Köylerimizde hayatını kaybeden, odaya hiç uğramayan ya da kaydını sildirmeyen arkadaşlarımız var. Bu yüzden oda olarak kayıtlarımız bu ayın 30’una kadar üye kayıtlarını güncellemek istiyoruz” dedi.

FİDAN’DAN TARIM FUARINA DAVET

Açıklamasının devamında Fidan, 1 Aralık tarihinde Antalya’da başlayacak olan 17’nci Uluslararası Sera, Tarım ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı hakkında bilgiler verdi; “17’nci Uluslararası Sera, Tarım ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’na bu yıl 30 ülkeden 800’ü aşkın güncel tarım firması katılacaktır. Bizde oda olarak delegelerimizi, mahalle ve köy muhtarlarımızı bu fuara götürmek istiyoruz. Bu fuara gitmek isteyenler en son Cuma günü akşam 5’e kadar kayıt yaptırmak zorundadır. Otobüsle gidiş-dönüş ücreti 120 TL’dir. Geri kalan otel, yemek yeme, içme masrafları odamıza aittir. Bir akşam Antalya’da konaklayacağız. 30 Kasım’da Bolu’dan yola çıkacağız. Bu seferlik bu fuarı delegelerimizi, mahalle ve köy muhtarlarımız için düzenledik. Bir daha ki fuar gezisini çiftçilerimiz için düzenleyeceğiz. Biz kimse arasında ayrım yapmayız” şeklinde açıkladı.