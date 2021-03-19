Ziraat Odası’ndan CHP’ye ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti. Fidan ve Yönetim Kurulunu, CHP İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu karşıladı. Ziyarette Bolu tarımı masaya yatırıldı. Hakkı Fidan, yürüttükleri ön çalışmaların belgelerini Kazım Karsu ve Ersan Türkoğlu’na takdim etti. Partilerin desteklerini beklediklerini ve hep beraber Bolu’da tarımın daha iyi yerlere gelmesini temenni ettiklerini belirten Fidan, “Tarım Türkiye’de çok geride kaldı. Devletimiz sahip çıkmadı. Tarımın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Türkiye’nin ekonomisi tarımla düzelir. Ziraat Odası olarak biz Türkiye’de tarıma hep önem vermek zorundayız. Tabi burada partilerin de bize desteği olması lazım” dedi.

KARSU: “BU GÜZEL TOPRAKLARI BETON HALİNE GETİRMEYELİM”

Bizim topraklarımızın yeryüzünde eşi benzeri olmadığını belirten CHP İl Başkanı Karsu, “Bizim topraklarımızın yeryüzünde eşi benzeri yok. Bu güzel topraklarda, köyleri, ovaları, meraları, ormanları boşaltırsak, harap edersek yarın bizim olmayacak o zaman. Yarın bir başkaları gelecek oralara sahip çıkacak. Oraları daha iyi işletecek belki ama artık biz olmayacağız, olacağız ama bizim çocuklarımız onların yanında çalışanlar olacak. Şimdi biz aklımızı başımıza toplasak da bu güzel toprakları beton yığını haline getirmesek, ovalarımızda ne yetişiyorsa onu eksek, oradaki mahsulleri alsak çocuklarımız orada eğitilse orada beslense, yaşam seviyelerini orada yükseltsek onların daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Bizim topraklarımızın yeryüzünde eşi benzeri yok. Allah bizlere verimli topraklar, güzel denizler vermiş biz bunların kıymetini bilmedikçe kimse bize gelip de bunları öğretmez. Biz bu topraklara sahip çıkmalıyız, ekmeliyiz, üretmeliyiz” diye konuştu.

TÜRKOĞLU: “EN VERİMLİ ARAZİLERİ İMARA AÇIYORUZ”

Merkez İlçe Başkanı Türkoğlu ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Köylü milletin efendisidir diyerek her şeyden önce köylünün saygınlığını ifade etmiştir. Bugün Avrupa ülkelerini irdelediğimiz zaman tarımlar, çiftçilikle uğraşan insanların o bölgedeki diğer meslek gruplarına göre daha saygın olduğunu görürüz. İspanya’da, Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da çiftçilik doktorluğun, avukatlığın, hâkimliğin, savcılığın bazen iş adamlarının bile çok daha üzerinde saygınlığı olan bir meslek. O yüzden ülkemizde özellikle 1950’lerden sonra çiftçilik anlayışına yapılan bakış açısı değişikliği bugün ne yazık ki çiftçimizi toplum nazarında boş insanların uğraştığı günümüzde yaşı belli bir seviyenin üzerine geçkin insanların uğraştığı meslek algısına getirdi. Oysa üreten toplumların dünyada her zaman yeri olduğu bölgesel siyaseti yönlendirdiği özellikle bu covid-19 sürecinde çok daha iyi anlaşıldı. Ben çiftçimizin saygınlık olarak umut ediyorum ki hakettiği yere gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz ne yazık ki Bolu’da en değerli arazilerimizi en verimli arazilerimizi inşaat sektörüne kaptırmışız. Bugün dünyanın gelişmiş bütün ülkeleri en değersiz arazilerini imara açarken yapılaşmayı o alanlara kaydırırken bizler ne yazık ki en verimli arazilerimizi katlederek yok ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 10:52