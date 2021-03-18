Ziraat Odası’ndan İYİ Parti’ye ziyaret

Haber: BMA

Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve yönetim kurulu üyeleri İYİ Parti’yi ziyaret etti. Fidan ve yönetim kurulu üyelerini İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve partililer karşıladı. Gerçekleştirilen ziyarette Bolu’nun geleceğini yakından ilgilendiren tarım konusu masaya yatırıldı. Fidan Bolu’da patates üretiminin dışında ürün çeşitliliğin arttırılması gerektiğini vurguladı. Alternatif ürünlerin çiftçiye daha çok katma değer sağlayacağının altını çizen Fidan, çiftçilik yapan vatandaşın ürününü para ettirmekte zorlandığını söyledi. Fidan ayrıca “Bolu’da tarım organize sanayisinin kurulması gerekir. Bolu’da bu türlü bir alanın oluşturulması çiftçimize büyük fayda sağlar. İlçelerimizde tarım yatırımlarını arttırmaya yönelik adımlar atmalıyız” dedi.

“EN ÇOK ZARAR GÖREN ÜRETEN VE TÜKETEN OLMAKTADIR”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş tarımsal üretim konusunda parti olarak sürdürdükleri çalışmalar hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “Ülke genelinde giderek açmaz haline gelen tarımsal üretimin çözümüne yönelik parti genel merkezimizin uzman kadroları tarafından sürdürülen çalışmalar ve çözüm önerileri titizlikle devam etmektedir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in kapı kapı dolaşarak yaptığı gezilerde vatandaşımızdan aldığı en büyük şikâyet hayat pahalılığı ve tezgâhta satın alınan ürünlerin ateş pahası haline gelmiş olmasıdır. Girdi maliyetleri sebebiyle neredeyse üretmez hale gelen çiftçimiz ile üretilen malı tezgâhtan satın alan vatandaşımız arasında maalesef bir fiyat istikrarsızlığı yaşanmaktadır. Üreten ve tüketen arasında yaşanan uçurum fiyat farkı aracı kurumların talep ettiği yüksek kârlar sebebiyle oluşmaktadır. Biri üretmekte diğer tüketmekte ancak bu alışverişten en çok zarar gören üreten ve tüketen olmaktadır. Üreten vatandaşımız umutsuz, tüketen vatandaşımız çaresiz hale gelmiştir. Yaşanan bu sorunun en büyük problemi üreticiden ürünü satın alan aracı kurumların ve zincir marketlerin kendi belirledikleri kârlarla ürünü vatandaşımıza yaptıkları arzdan kaynaklanmaktadır. Üretilen ürünün değerinin doğru tespit edilebilmesi ve vatandaşımızın bu ürünlere doğru fiyatlarla ulaşabilmesi için Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu’nun kurulması gerekmektedir. Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu’nun oluşturularak ürün fiyatının denetimli hale gelmesi sağlanmalıdır. Üretenin mutsuz, üretilen emtianın üreten açısından değersiz, tüketen açısından aşırı değerli olduğu bir sonuç ile karşıya karşıyayız. Bize göre gün geçtikçe daha da derinleşen sorun ancak Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu’nun oluşturulmasıyla çözülür. Çiftçimizin geleceği ancak bu türlü bir düzenlemenin yapılmasıyla kurtulur. “