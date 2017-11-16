Haber: Semih BAYKAL
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:
28 Kasım Salı
13.00 Kars 36 - Gençlerbirliği
14.30 Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor
14.45 Ankara Demirspor - Akhisar Belediye
18.00 Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor
20.30 Galatasaray- Sivas Belediyespor
29 Kasım Çarşamba
13.00 Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor
14.30 Kasımpaşa - Boluspor
16.00 Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
16.30 Kardemir Karabük- İstanbulspor
18.45 Adanaspor - Bursaspor
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
30 Kasım Perşembe
13.30 Orhangazi Bld. - Antalyaspor
15.30 Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
16.30 Kayserispor - Eyüpspor
19.30 BŞ. Bld. Erzurumspor - Trabzonspor
20.30 Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!