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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur, 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak.

    15 Kasım 2017 Çarşamba 23:29
    Bu haber 45 kez okundu
    Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu

    Haber: Semih BAYKAL
    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:

    28 Kasım Salı

    13.00 Kars 36 - Gençlerbirliği

    14.30 Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor

    14.45 Ankara Demirspor - Akhisar Belediye

    18.00 Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor

    20.30 Galatasaray- Sivas Belediyespor

     

    29 Kasım Çarşamba

    13.00 Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

    14.30 Kasımpaşa - Boluspor

    16.00 Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

    16.30 Kardemir Karabük- İstanbulspor

    18.45 Adanaspor - Bursaspor

    20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

     

    30 Kasım Perşembe

    13.30 Orhangazi Bld. - Antalyaspor

    15.30 Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

    16.30 Kayserispor - Eyüpspor

    19.30 BŞ. Bld. Erzurumspor - Trabzonspor

    20.30 Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 5., Eleme

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