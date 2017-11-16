Haber: Semih BAYKAL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:

28 Kasım Salı

13.00 Kars 36 - Gençlerbirliği

14.30 Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor

14.45 Ankara Demirspor - Akhisar Belediye

18.00 Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor

20.30 Galatasaray- Sivas Belediyespor

29 Kasım Çarşamba

13.00 Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

14.30 Kasımpaşa - Boluspor

16.00 Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

16.30 Kardemir Karabük- İstanbulspor

18.45 Adanaspor - Bursaspor

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

30 Kasım Perşembe

13.30 Orhangazi Bld. - Antalyaspor

15.30 Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

16.30 Kayserispor - Eyüpspor

19.30 BŞ. Bld. Erzurumspor - Trabzonspor

20.30 Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir