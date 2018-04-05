Haber: BMA

Doğa ile baş başa, doğal güzellikler içinde bir gün geçirmek isteyen herkesi Geleneksel Köroğlu Yürüyüşü’ne davet eden Kıbrıscık Belediyesi günün programını açıkladı. Sabah saat 8.30’da toplanacak grup İslikaya mevkine hareket edecek. Saat 9.30’da İslikaya Mevkinde toplanan ekip daha sonra Dikili bölgesinden zirveye doğru yürüyüşe başlayacak. Çeşitli yarışmalarla eğlenceli bir gün yaşanması planlanırken her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen eşeğe odun yükleme yarışmasından sonra Kıbrıscık’a hareketle etkinlik son bulacak. Konu ile ilgili bilgi almak isteyenler 0374 4412394 numaralı telefondan ulaşabilirler.

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