Zirvede kar yürüyüşü

Haber: Ceylan Beykoz

Öncülüğünü Birol Alim'in artçılığını Nezir Danış'ın yaptığı 2019 yılının son doğa yürüyüşüne 21 kişi katıldı. Abant Tabiat Parkı'nın Mudurnu sapağında saat 10.00'da başlayan yürüyüş parkurun başlangıç noktasına kadar tırmanış şeklinde geçti. Abant'ı 1464 rakımlı karla kaplı zirveden izlemek beyaz gelinliklerini giymiş çam ve Köknar ağaçlarının muhteşem görüntülerini seyretme fırsatı yakalayan yürüyüşe katılan doğaseverlere unutulmaz bir gün yaşadı. Köroğlu Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği tarafından Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen kar yürüyüşüne katılan 21 doğa sever, doğanın muhteşem güzelliği karşısında büyülenmenin yanı sıra lastikle karda kaymanın keyfini de yaşadılar.

Güzel bir havada başlayan 8.5 km.lik yürüyüş hafif kar yağışı altında saat 14.00'de sona erdi. İki saat boyunca devam eden trekking sonunda çocuklar gibi eğlenen doğaseverler unutulmaz bir gün yaşadılar.