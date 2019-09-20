Zirveye Cumhurbaşkanın eşi de katıldı

Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin ve fuarın açılışında Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcısı Mustafa Özkoparan, Başkan Yardımcısı ve Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Yönetim Kurulu Üyesi Melih Yaman, Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, BAİBÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nusret Zencirci, ilçe ziraat odası başkanları, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.

BOLU STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan Bolu standında, İlimizde tescil edilmiş coğrafi işaretlerden olan Bolu Kızılcık Tarhanası ile Göynük uğut tatlısı davetlilere ikram edildi. Ayrıca yine tescil edilmiş coğrafi işaretlerden Göynük Bombay Fasulye ve tokalı örtmenin, yanı sıra tescil süreci devam eden ve içinde Seben Iza buğdayı, Kıbrıscık pirinci, Bolu keşi, Bolu dağ fındığı şekeri, Göynük eriği, Bolu patatesli ekmeği gibi ürünlerin yer aldığı 27 coğrafi işaretin gün boyu konuklara tanıtımı yapıldı.

Bolu standı, davetli ve katılımcılardan büyük ilgi gördü. “Ekmeğe Fısıldayan Kadın” olarak bilinen Mine Ataman da gün boyu Bolu standında Bolu heyetiyle birlikte yer aldı. Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan’a, Bolu’nun coğrafi işarete konu ürünlerinin yer aldığı bir sepet de takdim edildi. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Fuarı 21 Eylül’e kadar devam edecek.