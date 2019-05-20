Zirveye Türk bayrağı diktiler

 Boloffroad kulübü Milli Mücadelenin 100. Yılı nedeniyle 1985 rakımlı Çele Tepesine dev Türk bayrağı diktiler.

Zirveye Türk bayrağı diktiler

Haber: C. Kutay AYKAN

Boloffroad kulübü her yıl yaptığı geleneği bu yıl daha çok anlamlı bir şekilde gerçekleştirdi. 24 araç 55 kişilik ekiple 1985 rakımla Çele Tepesine gelen kulüp üyeleri 150 metre karelik dev Türk bayrağını el ele vererek açarak, 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle zirvede dalgalandırdılar.

19 Mayıs günü sabahı erken saatlerde 24 araçlık konvoyla Çele Tepesi zirvesine gelen Boloffroad Kulübü üyeleri 10x15 ebadındaki 150 metrekarelik dev Türk Bayrağını 10. Yıl Marşı eşliğinde açarak bir ilke daha imza atmış oldular.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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