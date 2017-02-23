Haber: BMA
Rektör Coşkun, Bolu Belediyesi’yle kardeş şehir protokolü imzalamak üzere ilimize gelen Kamenjakoviç başkanlığındaki Bosna Hersek heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, Rektör Coşkun Kamenjakoviç’e, üzerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi logosunun olduğu çini bir tabak; Kamenjakoviç ise Coşkun’a, Boşnak kültürünü içeren hediye ve kitap takdim etti.
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