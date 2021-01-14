Ziyaretçiler büyülendi

İlimizin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Mudurnu ilçemiz, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Ziyaretçiler büyülendi


Haber: Aysun Beykoz

Kent merkezine 13 kilometre uzaktaki "tabiatın kalbi" olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı tabiat parkı, beyaz örtüsüyle güzelliğine güzellik kattı. Gölcük'e günübirlik tatil için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi.

MUDURNU DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bolu'nun tabiat güzellikleriyle ünlü yörelerinden Mudurnu ilçesi de kar yağışı sonrasında beyazla kaplandı. Beyazlar içindeki tarihi konakların görüntüsü, ziyaretçileri büyüledi.

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