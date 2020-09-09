Ziyaretçiler inşaat alanında geziyor

Haber: C. Kutay Aykan

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2020 yılı yatırım programında yer alan "Araç Bisiklet ve Yaya Yolları Güzergah İyileştirme Projesi" kapsamında göl çevresi yürüyüş yolu zemini, bordür ve bisiklet yolları işaretleme işi ile bozuk olan yerlerde küp taş tamiratları yapıyor. Özel bir inşaat şirketine ihale edilen tamirat çalışmaları ise Abant Tabiat parkı ziyaretçilerinin tepkisine neden oldu. Korona virüsünün yurdumuzda ilk görüldüğü dönemde Mart ayından itibaren üç ay kadar kapalı kalan tabiat alanında çalışmaların neden parkın kapalı olduğu zaman değil de şimdi yapıldığını soran vatandaşlar DKMP Genel Müdürlüğü yetkililerini eleştirdi.

Yürüyüş ve araç yollarında yer yer toprak ve mıcır gıgını yapıldığı gözlenen tabiat alanında günü birlik ziyaretçiler zor anlar yaşıyor. Ayrıca, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan Abant'ın temiz kalması için ekipler tarafından gün içerisinde denetimler yapılıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 22:59