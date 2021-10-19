Ziyaretçiler manzaranın keyfini sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Düzce'ye 28, Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki 1400 rakımlı Pürenli Yaylası, sonbaharda farklı güzelliğe büründü. Sarı, kahverengi ve yeşilin bin bir tonunu barındıran yayladaki ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor.

Hazan mevsiminin güzelliklerini seyretmek isteyenler, Pürenli Yaylası'na gelerek manzaranın keyfini çıkarıyor. Yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin habercisi "vargit" çiçekleri de bölgeyi süsledi. Ziyaretçiler, güz renklerinin hâkim olduğu yaylada çiçekler arasında fotoğraf çektiriyor.