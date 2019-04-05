Ziyaretçilerini trio müzik ile karşılayacaklar

Haber: Esra Öztürk

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek akustik trio müzik dinletisi ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Esas 14 Burda AVM ziyaretçileri, 13.00’da, 15.00’ da ve 16.00’da gerçekleştirilecek akustik trio müzik dinletisi ile alışverişin ve keyifli bir molanın tadını çıkaracak. Esas 14 Burda AVM, yaptığı duyuruda tüm Boluluları alışverişlerine ritim katacak akustik trio müzik dinletisine davet etti. Detaylı bilgilere www.14burda.com internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.