Ziyaretlerin en güzeli

Haber: Esra ÖZTÜRK

Vali Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit’in Kalafat Ailesini ziyaretine Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit te katıldı.

12 yıl önce tanışarak evlenmeye karar verdiklerini belirten Zekiye-Vedat Kalafat çifti, “İkimizde engelli olmamıza rağmen birbirimizden hiç vazgeçmedik. Sevgiyi yakalamışken bırakmadık. Sevgimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Birbirimize her zaman yardım ediyoruz. Birbirimize olan sevgimiz bize güç veriyor, mutlu ediyor” ifadelerine yer verdiler.

“AİLE NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA TOPLUMUMUZ DA O KADAR GÜÇLÜ OLUR”

Güçlü toplumların oluşmasında güçlü ailelerin önemine değinen Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, “Sevgi ve saygı aileyi güçlendirir. Aile ne kadar güçlü olursa toplumumuz da o kadar güçlü olur. Toplumumuzun güçlü olması devletimizin güçlü olmasıdır.Bazen geçirdiğimiz kazalar sonucu veya rahatsızlıklar sonucu fiziken, bazen de hayatın zorlukları karşısında ruhen zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında güçlü bir şekilde mücadele etmeliyiz” dedi.

“ZORLUKLAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR”

Karşılaşılan zorlukların paylaşıldıkça azaldığını belirten Şengül Ümit, “Sizler güçlüklere rağmen birbirinize destek olarak zorluklar karşısında sevginize sahip çıkmış,hayata tutunmuşsunuz. İnsanları mutlu kılan yüreklerindeki sevgidir. Sizleri azminizden dolayı kutluyorum. Önemli olan vücudunuzun her hangi bir yerindeki engeller değil, kalbinizdeki, yüreğinizdeki sevgidir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birbirinize olan sevginize ve saygınıza sahip çıkın. Sizlere çocuğunuzla birlikte ömür boyu mutluluklar ve güzellikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 12:11