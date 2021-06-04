Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak


Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Naklen  veya  Açıktan  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esnafların gözü kulağı Vali’de
Esnafların gözü kulağı Vali’de
  1. Bolu

banner128

banner124