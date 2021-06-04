Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.

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