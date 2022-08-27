Zonguldak Kozlu'da 150 m² daire icradan satılacak

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İl, Kozlu İlçe, 30 Ada, 199 Parsel, KOZLU GÜNEY Mahalle/Köy, B1 Blok 16 Bağımsız Bölüm nolu gayrimenkulün değerlendirilmesi B1 Blok 8.katta yer almaktadır. Boş vaziyette olup isken edilmemektedir. Tapu kaydına göre mülkiyeti tam hisse olarak “Tekno Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne aittir. Arsa payı oranı 51/5772’dir. Mesken niteliğindedir. Çevreye hakim manzara yapısı vardır. Deniz manzaralıdır. Isınma sistemi kaloriferlidir (doğalgazlı). Mimari olarak; salon-4 oda-mutfak-antre-hol-banyo-ebeveyn banyosu-2 balkon şeklinde dizayn edilmiştir. Ön cephesi Zonguldak-İstanbul Karayoluna ve denize bakmaktadır. Söz konusu dairenin; dış kapısı çelik kapı, iç kapı kanatları ve iç kapı kasaları takılmamış vaziyette, pencereleri renkli plastik doğrama, balkon kapıları kısmen camlı renkli plastik doğrama, duvarları saten boyalı, tavanları kartonpiyerli, ebeveyn banyosu ve banyo zemini duvarları tavana kadar seramik, antre-hol-balkon-mutfak zemini karo seramik kaplı, diğer mekanların zemin döşemeleri kaplanmamış vaziyette, balkonların korkulukları renkli camlı paslanmaz renkli krom nikel, mutfak tezgahı ve mutfak dolapları mevcut değil, kalorifer petekleri panel radyatör, banyoların içerisinde sadece klozet mevcut olup diğer banyo armatürleri yerinde mevcut değildir. Dairenin inşaat seviye oranı yaklaşık %85’dir. Söz konusu dairenin; kullanılan faydalı inşaat alanı 150.00m2, brüt inşaat alanı 180.00m2’dir. Genel olarak iyi görünümü vardır.

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