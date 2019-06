Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu sona erdi

Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği(EKMUD), ilimiz Bolu’da bir araya gelerek Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu düzenledi. Onlarca doktor ve sağlık çalışanının katıldığı sempozyumda kene ve fare gibi hayvanlardan buluşan hastalıklar ele alındı. Oturumlar halinde gerçekleştirilen sempozyumda alanında uzman doktorlar yaptıkları sunumlarla zoonotik hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdiler. Orman bölgesinde yer alan ilimizde kene ısırmasından sonra sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin değil insanlara birçok viral, bakteriyel, paraziter ve mantar hastalıklarının bulaşabileceği tehlikesinin anlatıldığı sempozyumda hastalıklara karşı alınması gereken önlemler de konuşuldu.

“HANTA VİRÜS ENFEKSİYONUNDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDEDİR”

EKMUD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Canan Ağalar ile Prof.Dr. Fatma Sırtatel tarafından hazırlanan sempozyum basın bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: "Zoonoz olarak nitelediğimiz bu hastalıkların insanlara bulaşmasında vektör sinek, kene, fare gibi yabani hayvanlar ve evcil hayvanlar olabilir. Sıtmada sivrisinek, Kırım Kongo Hemorajik ateşi denilen hastalıkta ise keneler mikropları insanlara bulaştırmakta aracı görevi görmektedir. Zoonotik hastalıklar ülkelere, iklime, vektörlere göre değişkenlik gösterirler. Bölgemizde Bruselloz, kist hidatik, Q ateşi, Lyme, Kırım Kongo veHanta virüs görülmektedir. Kist hidatik dünyada en fazla ülkemizde görülen köpeklerden, sığır ve koyunlardan bulaşır. Bu paraziterzoonotik hastalık vücudun her tarafını tutar ve tanısında ultrasonografibize yardımcı olur. Çiğ et ve kedilerin dışkısından bulaşan toksoplazmoz sadece gebelerde değil aynı zamanda bağışıklığı bozulmuş insanlarda ciddi beyin tutulumu gösteren paraziter bir hastalıktır. Kıl kurdu, solucan, domuz tenyası, kancalı kurt gibi birçok barsak paraziti karında şişkinlik, bulantı ve kansızlığa neden olur. Batı Karadeniz Bölgesinde görülen, ateş ve böbrek yetmezliği ile seyreden, fare ve yabani kemiricilerden bulaşan Hanta virüs enfeksiyonunda ölüm oranı yüzde 50'nin üstündedir. Batı Nil virüsü menenjit ve kan değerlerinde düşüş ile seyreden ateşli bir hastalıktır.

“BÖLGEMİZİ, ÜLKEMİZİ VE TÜM DÜNYAYI TEHDİT ETMEKTEDİR”

Ülkemizin birçok bölgesinde sineklerden izole edilmiş ve olgular şeklinde Manisa veSakarya bölgelerinden bildirim yapılmıştır. Son yıllarda en fazla artış gösteren, keneler aracılığı ile insanlara bulaşan çağın sifilizi LymeBorreliyoz halen tanı ve tedavisinde zorlandığımız bir konudur. Lyme hastalığı ABD’de her yıl 300.000 ve Avrupa’da 80.000’e yakın olguda tanımlanmaktadır. Lyme hastalığı son yıllarda ülkemizde, sık görülen Ixodes cinsi kenelerle bulaşmaktadır. Lyme bakterisi kene ile temastan bir ay sonra ortası beyaz kızarıklık(hedef tahtası denilen), sonraki aylarda yüz felci, yaygın eklem tutulumu yıllar sonra Alzheimer ve multiple skleroz gibi beyni tutan önemli hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu hastalığın tanısı ilk dönemde konulursa tedavisi başarılı olur. Bakteriyi aldıktan sonra ömür boyu kalan antikor pozitifliği bölgemizde her on kişiden birinde bulunmaktadır. Tanıda özel testlere ihtiyaç vardır. Halen birçok zoonotik hastalık düşünülmesi gereken ve özel testlerle tanınan tedavisinde geç kalındığı zaman ölüme neden olan önemli sağlık sorunlarımız olarak bölgemizi, ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit etmektedir.”