ZOR DOSTUM ZOR!



Haber: Volkan Yılmaz

İlk yarıda 8 pozisyondan yararlanamayan Boluspor rakip takım ataklarında yediği gollere engel olamayınca ligde kalma yolunda yine büyük bir yara aldı.

Stadyum: Giresun Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Mehmet Yıldırım

Giresunspor: Metin, Berkan (46.dk.Uğur), Numan, Ahmet Kesim, Muhammed, Renan (46.dk.Mehmet), Bekir (76.dk.Tanase), Landel, Ahmet İlhan, Del Valle, Rusescu

Boluspor: Mosquera, İsmail, Cumali, Melih (80.dk.Kidric), Mustafa Eskihellaç, Gökhan, Fethi, Kubilay (46.dk.Delarge), Haliloviç (78.dk.Emre), Hayrullah, Mustafa Durak

Goller: 12.dk.Landel, 86.dk.Rusescu (Giresunspor)

Kırmızı Kartlar: 77.dk.Ahmet İlhan (Giresunspor), 83.dk.Mustafa Durak (Boluspor)

Sarı Kartlar: 20.dk.Mustafa Eskihellaç, 50.dk. Mustafa Durak, 82.dk.Hayrullah, 83.dk.T.Direktör Fırat Gül, 84.dk.İsmail (Boluspor), 38.dk.Ahmet İlhan (Giresunspor)

Maçtan Dakikalar

*Takımlar sahaya “Milletimizin başı sağolsun” pankartıyla çıktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan mücadele Boluspor’un yeni teknik direktörü Fırat Gül’ün kırmızı-beyazlı takımla ilk maçı oldu.

3.dakika: İsmail savunmadan seken topla buluştu, kötü bir vuruş yapınca Boluspor golden oldu.

6.dakika: Hayrullah sağ kanattan taşıdı, çıkardı, Gökhan cezasahası dışından sert vurdu, top kalecide kaldı.

8.dakika: Mustafa Durak korneri kullandı, cezasahası içinde Gökhan’ın kafa vuruşunda top kalecinin kucağında eridi.

12.dakika (GOL): Del Valle’nin pasında boş durumda olan Landel plase vuruşla golü attı: 1-0.

16.dakika: Ahmet İlhan çıkardı, Del Valle boş kale yerine topu auta attı.

19.dakika: Hayrullah içeriye çevirdi, Mustafa Eskihellaç müsait durumda kötü vurunca Boluspor eşitlik şansını kaçırdı.

25.dakika: Gökhan cezasahası dışında çok etkili vurdu, top direğin dibinden dışarı gitti.

31.dakika: Mustafa Eskihellaç cezasahası dışından vurdu, kaleci Metin topu güçlükle kornere çeldi.

32.dakika: Cezasahası dışından Kubilay yerden vurdu, kaleci Metin yine gole izin vermedi.

34.dakika: Gökhan bir kez daha sert bir vuruşla kaleyi yokladı, gününde olan Metin topu kontrol etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü tamamlandı. Maçın 2.yarısında henüz pozisyon olmadı. Giresunspor 77.dk.da 10 kişi kaldı.

83.dakika: Rusescu net pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

86.dakika (GOL): Tanase’nin ortasına Rusescu harika bir vole vurdu ve farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

90.dakika: Del Valle’nin zayıf vuruşu Mosquera’da kaldı. Boluspor sahadan 2-0 yenik ayrılarak Osmanlıspor ile arasındaki puan farkının 4’e çıkmasına engel olamadı.