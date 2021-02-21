Zorlu mücadele devam ediyor

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz pazar günü başlayan ve hafta boyunca etkisini artıran kar yağışının bugünden itibaren yurdun batısını terk etmesi bekleniyor. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayıp, alarm durumuna geçen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerinin zorlu enerji mücadelesi ise devam ediyor. 58’i yönetim kademesi olmak üzere toplamda 782 kişiden oluşan ekipler gece gündüz sahadan ayrılmadan kar nöbeti tutuyor. Hava muhalefetine karşı enerji sürekliliğinin sağlanabilmesi için teknolojik imkanlardan yararlanılıyor. Pazartesi günü şiddetli kar ve fırtına nedeniyle trafo arızasının yaşandığı bölgelerde jeneratör çözümü devreye alındı.

Bolu ve Düzce’de hızlı müdahale;

SEDAŞ ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu Bolu ve Düzce’de ise kar yağışı, şiddetli rüzgar ve soğuk havaya rağmen başarılı bir performans sergilendi. Daha sert iklim şartlarının hakim olduğu her iki şehirde de günlerdir süren yağış boyunca minimum arıza meydana gelirken, yüksek kesimlerdeki direk yıkılması ve tel kopması gibi durumlara anında müdahale edilerek uzun süreli kesintilerin önüne geçildi.