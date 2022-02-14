Zorlu ve Karlı 14 kilometre yürüyüş

Haber: Okay Özcan

Foto: Metin Ferah

Abant Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından hafta sonu düzenlenen 14 kilometre 500 metrelik doğa yürüyüşü dolu dolu geçti. 21 kişinin katıldığı doğa yürüyüşüne bir de ormanlık alanların içinden sevimli kedi katıldı. Yürüyüş boyunca doğaseverlere eşlik eden sevimli kedi, adeta yürüyüşün maskotu haline geldi. Zorlu ve karlı 14 kilometre geçen yürüyüş hakkında hem doğasever hem de usta gazeteci Metin Ferah şu ifadeleri kullandı;

“ÖNCÜLERİN EN BÜYÜK SIKINTISI, YÜRÜYÜŞ GURUBUNU TEK SIRA HALİNDE YÜRÜTEBİLMEKTİR”

“Doğa yürüyüşlerinde, öncülerin en büyük sıkıntısı, yürüyüş gurubunu tek sıra halinde yürütebilmektir. Doğada tek iz bırakmak, fotoğraf çekimlerinde görsellik yaratmak, yürüyüşcülerin herhangi bir kazaya (ayak burkulması, v.b.) uğramamaları için, yürüyüşe öncülük edenler, benim bastığım yere basmaya dikkat edin diye gurubu, sık sık tek sıra diye uyarsa da, bu pek mümkün olmaz. Ancak kar yürüyüşlerinde, özellikle 30-40 cm.kar tabakasıyla kaplı zeminlerde, tek sıra oluşu, öncünün tek sıra diye bağırmasına gerek duyulmadan oluşuverir.”

“MİYAVLAMA SESİYLE İRKİLDİK”

“Abant Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Aladağ Kar Yürüyüşü sırasında, yol kenarında bulunan yaylanın yanından geçerken, miyavlama sesiyle irkildik. Sevimli bir kedi koşarak yanımıza geldi. Yürüyüşe katılanlar tarafından sevilip, beslendi Ancak, kedicik, Beşpınarlar'a kadar arkamızdan koşarak, yürüyüş gurubumuzu, takip etti. Montrain'den geçerken, kapıda görülen başka bir kediyle takılır diye düşünürken. O gene bizim gurubu tercih etti.”