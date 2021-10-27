Zorunlu hale gelecek

Haber: C. Kutay Aykan

Bakan Mahmut Özer, "5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz" dedi.

Bakan Özer, "10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak" sözlerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkan farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi güçlendirme, ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç alana odaklanacaklarının altını çizdiğini dile getiren Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok dikkat edecekleri konunun da okul öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğuna dikkati çekti.

Okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birlikte temel bazı farkların oluştuğuna işaret eden Özer, bu farkların telafi edilmemesi halinde ilerleyen kademelerde de sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarının ortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı. Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin özellikle 5 yaşta yükseldiğine dikkati çeken Özer, "5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde." bilgisini verdi.

Bu yaş grubunda okullaşma oranlarına ilişkin yeni hedefler koyduklarının altını çizen Özer, "2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'den yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KAPASİTESİNDE YÜZDE 100'LÜK BİR ARTIŞI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Mahmut Özer, Türkiye genelinde 2 bin 800 dolayında bağımsız anaokulunun bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığımız Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Böylece mevcut bağımsız anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayımızı ise 800 bin öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Tüm bu çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Özer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışı sağlamış olacağız."