Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hizmeti alınacak

İl Emniyet Müdürlüğü

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı, 196 Adet Taşıtın 2022 yılını kapsayan Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021, 12:38