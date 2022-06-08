Zübeyde Hanım kızlarından muhteşem kapanış etkinliği

Haber: Okay Özcan

Projenin kapanış etkinliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Kapanış etkinliğine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Bolu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Sönmezel, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Gören, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce, Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gümüş, Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya Aktaş, Bolu Bağışçılar Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Burcu Şimşek, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, projenin ana yürütücüsü Bolu Bağışçılar Vakfı'na İl Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Sönmezel tarafından plaket takdim edildi. Plaketi, Bolu Bağışçılar Vakfı adına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gümüş aldı. Ahmet Gümüş, yaptığı konuşmada, plaketi, başta Bolu'nun babası İzzet Baysal olmak üzere, Bolu'ya büyük katkıları olmuş, Bolu Bağışçılar Vakfı'nın Kurucu Başkanı Şerafettin Erbayram ve eğitime destek olan herkes adına aldığını söyledi.

Etkinlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Bolu Bağışçılar Genel Sekreteri Öznur Akkaya Aktaş ve Bolu Bağışçılar Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Burcu Şimşek tarafından projede başarı gösteren kız öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Etkinlik proje kapsamında oluşturulan folklor ekibinin gösterileri ile devam etti. Kız öğrencilerden oluşan ve tüm enstrümanları proje kapsamında temin edilen müzik grubunun konseri büyük beğeni ile izlendi. Konserin ardından kapanış etkinliği sona erdi.

Bolu Bağışçılar Vakfı Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı çerçevesinde desteklenen proje ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için müzikten spora, sosyal etkinliklerden gezilere, farklı eğitim ve etkinlikler hayata geçirildi.