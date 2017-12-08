



Haber: Ceylan Beykoz

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever’in de katıldığı etkinlikte okulun öğrencilerinin öğretmenleri ile hazırladığı program büyük beğeni topaldı. Öğrenciler, hazırladıkları drama gösterisiyle disleksiyi, video sunumuyla otizmi anlattı. İşaret dili eşliğinde şiir ve şarkılar okudu.

“ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM ALABİLMELERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, düzenlenen etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Okul bazında özel bir çalışma yaptığınız için sizleri kutluyorum. Dünyada birçok savaşlar ve felaketler oluyor. Dünyada yaklaşık bir milyar insan engelli durumunda, ülkemizde de sekiz buçuk milyon engellimiz var. Bu kardeşlerimizler yakınlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu anlamda bir farkındalık ortaya koyduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Engelli öğrencilerimizin eğitim alabilmeleri bizim için çok önemli bu eğitimi sağlamak için gayret ediyoruz” diye konuştu.