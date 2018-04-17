Haber: Kasım ŞAHİN
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ile Gamze Akkuş İlgezdi’nin de katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu “Farklı düşüncelerin özgürce dile getirildiği bir Türkiye istiyoruz. Kadınlarımızın sesi ne kadar kararlı ve güçlü çıkarsa sonuca o kadar hızlı ulaşırız.” ifadesinin altını çizdi.
Aralarında Bolu CHP İl Kadın Kolları Başkanı IŞIN’ın da olduğu CHP’li il kadın kolları başkanları toplantının ardından tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ” eylemine Antalya’da katıldı.
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