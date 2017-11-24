Haber: Kasım ŞAHİN

Işın; Kadına yönelik şiddetin korkutucu bir boyuta geldiği ülkemizde neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor, yüzlerce kadına tecavüz ediliyor,kadınlar tacize maruz kalıyor, kız çocukları cinsel istismara uğruyor. Bu acı ve vahim tablo hepimizi derinden yaralıyor diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü;

Yıllardır artarak süren egemen cinsiyetçi söylemin son noktasındayız.Biz kadınlar artık yaşam hakkımız İçin gereken tüm önlemleri alınmasını istiyoruz. Tüm siyasileri hukuk insanlarını sorumluluğu olan herkesi göreve çağırıyoruz. En demokratik,en yaşamsal kavram olan “Kadın-Erkek eşitliğine inanmayan,hukuku yok sayan kaba kuvveti tetikleyen bu düşünceyi kınıyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yapılan her türlü şiddeti kınıyor, özgür ve eşit bireyler olarak kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha çok yer aldığı, toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere kolayca erişebildiği Türkiye özlemimizi bir kez daha dile getiriyorum.

Biz kadınlar direne direne yaşam hakkımızı koruyacağız.Tüm yürekli kadınlara onları seven koruyan tüm yürekli erkeklere selam olsun.