Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği Siyeri-i Nebi Yarışması tamamlandı

Lise ve ortaokullu öğrencilerinden toplam 60 öğrencinin yarıştığı Siyer-i Nebi Yarışması’nda AGD Dörtdivan Şubesi’nde ödül töreni düzenlendi. Törene Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Dörtdivan Müftüsü Dr. Sinan Yıldız, Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, AGD Dörtdivan Şube Başkanı Emrah Doğangün, ödül alan öğrenciler ve velileri katıldı.

AGD Dörtdivan Şube Başkanı Emrah Doğangün, kaybedeni olmayan bir yarışmada öğrencilerin en güzel gayreti gösterdiklerini belirterek, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Ödül töreninde konuşan Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe de konuşmasında, böyle bir organizasyonu düzenlediği için Anadolu Gençlik Derneği ve Dörtdivan’daki temsilcilerine teşekkür ederek öğrenci ve velilere başarılar diledi.

Yarışmada lise kategorisinde dereceye girenler;

1. Sevde Taşdemir

2. Senem Çakmakçı

3. Tunahan

Özusta Ortaokul kategorisinde dereceye girenler;

1. Selçuk Ataş

2. Erdem Erdoğan

3. Ela Aykanat

Dörtdivan’da dereceye giren lise öğrencilerine ödül olarak 1.’ye 750 TL 2.’ ye 500 TL 3.’ ye 250 TL verildi.

Ortaokullar için; 1.’ye 750 TL 2.’ ye 500 TL 3.’ ye 250 TL verildi.

Ödül alan öğrencilere ayrıca başarı belgesi, kitap ve dergi seti verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022, 17:34