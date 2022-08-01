Hacı Şerafettin Tunç İmamevi ve Sosyal Tesisi törenle açıldı

Dörtdivan’ın Hacetler Mahallesi’nde hayırsever iş insanları Nuri Tunç ve Abdullah Tunç tarafından, Merhum Hacı Şerafettin Tunç adına yaptırılan İmam Evi ve Sosyal Tesisi açıldı.

Hacı Şerafettin Tunç İmamevi ve Sosyal Tesisi törenle açıldı

Hacetler Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Batuhab Alpboğa, İlçe Müftüsü Dr. Sinan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, AK Parti Bolu İl Genel Meclis Üyeleri Şahin Serin ve Dursun Fidan, AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Hasan Ural, Belediye Meclis Üyeleri Recep Dalkıran ve Kadir Altundağ katıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç ise yaptığı konuşmada göreve başladığı andan itibaren Nuri Tunç ve Abdullah Tunç tarafından yaptırılan  üst üste iki hayratın açılışını yaptığını belirterek Tunç kardeşlere teşekkür etti.

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