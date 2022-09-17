Zehirlenen kara akbabaya iki ay baktılar

Bölgede yoğun olarak yaşayan ve tüm dünyada sadece Bolu’nun Dörtdivan ilçesi ile Ankara’nın Beypazarı İlçesi arasında bulunan alanda üreyen Kara akbabalar bölgede tarımsal faaliyetler nedeniyle tehlike altında yaşıyor. Beypazarı ilçesinde zirai ilaçlama nedeni ile zehirlenen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından bulunan kara akbaba doğaya salındı. Yaklaşık iki ay tedavi gören kara akbaba, son olarak gördüğü rehabilitasyonun ardından Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kara akbabaların zirai mücadelede ilaçlamanın yaygınlaşması ve şehirleşme ile beslenme alanlarının daraldığını ve yaşam mücadelesinde zorluklar yaşadığını kaydeden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, “Kara akbaba bize iki ay önce geldi. Kara akbaba ile ilgili sıkıntı tarım ilaçlarının yaygın şekilde kullanılması, şehirleşme ile beslenme kaynaklarının azalması. Biraz önce doğaya salımını yaptığımız kara akbaba da zirai mücadele ilaçları ile zehirlendi. Dolayısıyla bize geldiğinde oldukça halsiz, güçsüz bir şekildeydi. İki aylık tedavi sürecini bizimle geçirdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekolojik bakımdan zengin bir ülke olduğunu dile getiren Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, “Kara akbaba yaklaşık iki ay önce zehirlenme şüphesi ile bize geldi. Oldukça bitkin bir durumdaydı. Bu şekilde zarar gören çok fazla yaban hayvanı var. Türkiye ekolojik zenginlik açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önemli koruma projeleri var fakat ekolojik dengeyi bozan insan kaynaklı pek çok unsur bu hayvanların bazen kaçak avlanma, bazen yaban alanlar sınırlandırıldığı için doğal yaşamın içinde besinlerini bulamama gibi nedenlerle hastanemize intikal etmelerine neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Hayvan hastanesi yaban hayvanları ünitesinde yaban hayvanlarının rehabilitasyonlarını gerçekleştirdiklerini ve ardından doğaya salındığını aktaran Şenel, “Yaralı yaban hayvanlarının yatılı olarak barınmalarını sağlıyoruz. Bu süreçlerinde destekleyici tedavileri sağlanıyor. Damar yolundan serumla besleniyorlar. Sonrasında fizik tedavi gereksinimi olanlara fizik tedavi uygulamaları ile doğaya hazırlanmaları sağlanıyor. Vatandaşların ihbarı ya da sahada bulunan bakanlık personelinin bulduklarında üzerinden zaman geçmiş ve düşkünleşmiş halde bulundukları için normal kilolarına ve formlarına ulaşmaları zaman alıyor. Bugün doğaya saldığımız kara akbabayı da olması gereken kilosuna ulaştırdıktan sonra biraz kanat çalışması sonrasında bugün doğaya kavuşturduk” şeklinde konuştu.

Şenel ayrıca, doğaya salınan yaralı kara akbabanın takibinin Türkiye’nin önemli yaban yaşam alanlarından olan Soğuksu Milli Parkı bölgesine salındığı için birebir izlem yöntemi ile değil, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gözlem altında tutularak yapılacağını ifade etti.