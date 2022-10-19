Dörtdivan Yunus Emre İHO’nun büyük başarısı

Dörtdivan Yunus Emre İHO, daha önce ilk üç okul arasına kalarak halk oylamasına katılmaya hak kazanmıştı. Yapılan halk oylaması sonucunda ise Türkiye ikincisi oldu. Ankara MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dörtdivan Yunus Emre İHO Müdürü Tuncay Demirtaş şu ifadeleri kullandı; ''Bize bu gururu yaşatan başta proje koordinatörü Hikmet Erdoğan öğretmenimiz olmak üzere, projede katkısı olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Oylama aşamasında destek olan herkese, #AkbabalarYaşasın diyerek projemizi en başından itibaren destekleyen Dörtdivan Kaymakamımız Mustafa Batuhan Alpboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdal Bal ile bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim."