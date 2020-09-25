Kent Konseyi’nden Park Bahçeler ve İtfaiyeye ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Kent Konseyi üyelerine Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Beykoz da eşlik etti. Kent Konseyi heyeti ziyarette Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın’dan gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mevsim geçişi nedeniyle parklarda yapılan yenileme ve kışa hazırlıklarını anlatan Aydın, misafirlere fidanlıkta yetiştirdikleri çileklerin üretimi ve satışa sunumuyla ilgili çalışmaları anlattı. Çiftçiye örnek oluşturacak iyi tarım örnekleri uygulamaları hakkında da bilgi veren Aydın’a Yürütme Kurulu üyeleri misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İTFAİYE HAFTASI ZİYARETİ

Kent Konseyi üyelerinin bir sonraki durağı ise Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü oldu. 25 Eylül-1Ekim İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette heyeti İtfaiye Müdürü Mehmet Duman karşıladı. Duman Kent Konseyi üyelerine itfaiye olarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı. Duman, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtirken Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri de Duman ve itfaiye erlerine çalışmalarında başarılar diledi.