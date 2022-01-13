Öncü Koleji imzayı attı

Türk Eğitim Derneği’nin kurumsal değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sunmak amacıyla başlattığı TED Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi’ni başarıyla tamamlayan Öncü Düzce Koleji ve Öncü TED Koleji yoluna artık TED Düzce Koleji ve TED Bolu Koleji olarak devam edecek.

Bu kapsamda TED Bolu Koleji’nde TED Akreditasyonu Tamamlama Töreni yapıldı. Törene TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Öncü Okulları Kurucuları Önder Tonyalı ve Av. Egemen Tonyalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende taraflar arasında protokol imzalandı.

“BİZİM EĞİTİM SİSTEMİMİZ DEĞERLER ÜZERİNE KURULUDUR”

Törende konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “İki yıllık akreditasyon süreci çok kolay geçmedi. Bundan sonra Düzce’de ve Bolu’da Türk Eğitim Derneği’nin bayrağını dalgalandıracağız. 94 yıllık bir kurumuz. Biz bir kolej değil sivil toplum kuruluşuyuz. Türk Eğitim Derneği’nin tek bir hayali vardır. O da Türkiye’nin kaderini değiştirmektir. Bu hayal ve ideal siyasi bir hayal ve ideal değildir. Bu hayal ve ideal herhangi bir ideolojinin parçası olmak değildir. Biz TED olarak değerler ve ilkelerin eğitimin temeli olmasına inanırız. Bizim eğitim sistemimiz değerler üzerine kuruludur. Değerleri olmayan bir toplumun yaşamayacağına inanırız. İnancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz. İlkeleri olmayan bir toplumun 21. Yüzyılda varlık gösteremeyeceğine inanırız. Cumhuriyet ilkeleriyle bezenmemiş bir toplumun dünya ile rekabet edemeyeceğine inanırız. 94 yıl önce Büyük Önder Atatürk’ün düzenlediği ve hamisi olmaya karar verdiğimiz tüzükte 3 ana madde var. Birincisi bizim okullarımızı misyoner okullara muhtaç etmeyin. Milli ve yabancı dilde eğitim veren okullar açın. 1920’lerde ülkenin tamamında 28 tane lise varken 500’ün üzerinde misyoner okul olduğunu hiçbirimiz unutmayalım. İkinci maddemiz ise imkanı olmayan çocuklara imkan oluşturmak. Biz pozitif ayrımcılığın cebinde parası olanlar için değil, olmayanlar içinde yapılması gerektiğine inanırız. Tüzükteki üçüncü madde ise bir sivil toplum örgütü olmaktır. Maalesef hala test ile tost arasına sıkıştırılmış, illegal dershanelerin cirit attığı, özel ders verenlerin tavan yaptığı, insanların kolundaki son bileziğe sınav baronlarının göz diktiği bir sistem maalesef devam ediyor. Bu sistemin değişmesi için TED Genel Başkanı olarak sonuna kadar mücadele edeceğim.” Dedi.

“OKULLAR KAPATILMAMALIDIR”

Koronavirüsle mücadele kapsamında okulların kapatılmaması gerektiğini savunan Pehlivanoğlu, “Türkiye’de çok güzel okullar yaptık. Esas olan içlerini doldurabilmektir. Esas olan eğitimdeki sosyal adaletsizliklerde, parası olanlarla olmayanlar arasındaki farkı ortaya koyabilmektedir. TED olarak son dönemdeki pandemi ile mücadelede çok uzun bir süre okulların açık kalmasını sağladık. Avrupa’nın bütün ülkelerinde sokağa çıkma yasağı varken okullar açıktı. Biz ise dünyada okulları en uzun süre kapatan ikinci ülke olduk. Okulların kapanmasını istemeyelim. Kapanmamalıdırlar. Eylül 2021’de tüm vakalar içerisindeki 18 yaş altı oranı yüzde 21,8 iken 3 Ocak itibariyle yüzde 8,9’dur. Şu anda virüsün geldiği nokta bir griptir. Ama kronik hastalığı ve aşı olmayanlar için böyle değildir. Dolayısıyla okullar en son kapatılacak yerler olmak zorundadır. “ diye konuştu.

“SEÇİM DEĞİL, NESİL KURTARALIM”

Ülke olarak adaletli bir eğitim anlayışına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Pehlivanoğlu, şöyle dedi; “Adaletli bir eğitime ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. Adaletli bir eğitim değerli bir okuldan, kıymetli bir öğretmenden geçer. Burada görüşler, kişiler ve düşünceler önemli değildir. Yetkinlik ve liyakat önemlidir. Biz TED olarak kendimize düşen sorumluluğu yerinme getirmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Eğitim bir ticaret vasıtası değildir. Her siyasi parti eminiz ki seçim kurtarmaktan ziyade nesil kurtarmayı düşünüyordur. Seçim 4 yılda bir kurtulur. Nesil ise 20 yılda bir kurtulur. Seçim kurtarmayı hepimiz bırakalım ve güzel nesillere gayret sarfedelim.”

EGEMEN TONYALI: “DÜZCE VE BOLU’YA HAYIRLI OLSUN”

TED Düzce ve Bolu Koleji Kurucusu Egemen Tonyalı da törende yaptığı konuşmada, “Türk Eğitim Derneği ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucunda TED vizyonu ve misyonunu taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte akademik başarımızın mimarı olan yöneticilerimize ve öğretmenlerimize, velilerimize, bizlere güvendikleri için Türk Eğitim Derneği ailesine teşekkür ediyorum. TED Düzce ve TED Bolu Koleji illerimize hayırlı olsun.” Dedi.

ÖNDER TONYALI: “TED TÜRKİYE’NİN EN İYİ MARKASI”

Okul Kurucusu Önder Tonyalı ise eğitim alanında 23 yıldır hizmet verdiklerini ifade ederek, “Biz 23 yıla yakın eğitim-öğretim alanında görev yapan, idealist ve sürdürülebilir bir politika izledik. Bizim temel ilkelerimizden birisi her ne kadar ticaret yapıyor gibi görünüyor olsakta eğitime yatırım yapmaktır. Kurumlarımızın uzun yıllar yaşaması için köklü geçmişi olan TED’in eğitim kalitesine ihtiyacımız vardı. Yolumuza Düzce TED ve Bolu TED Koleji olarak devam edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her iki şehrimize de eğitim alanında Türkiye’nin en iyi markasını getirmiş olmak gurur verici. Hayırlı olsun.” Şeklinde konuştu.