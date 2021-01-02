YILBAŞI EĞLENCESİ CAN ALDI

Yılbaşı gecesi arkadaşları ile eğlenirken aldığı kimyasal maddenin etkisi ile bir anda yere yığılarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hasbi Karaköse’nin ölüm haberi Bolu'da 2021'in ilk  ölüm haberi olarak kayıtlara geçti.

YILBAŞI EĞLENCESİ CAN ALDI

Haber :N.Halid Altundal     

  Olay, bu sabaha karşı 05.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Bolu’da bir fabrikada çalışan ve gece saatlerinde evde bulunan arkadaşı ile eğlenen Hasbi Karaköse yine iddia göre kimyasal madde aldı. Aldığı kimyasal maddenin etkisi ile bir anda yere yığılan Karaköse bilincini kaybetti. Evde bulunan arkadaşı hemen 112 ekiplerinden yardım isterken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 22 yaşında olan Hasbi Karaköse hayatını kaybetti.

       Olay yerine gelen Savcının incelemesinin ardından genç yaşta hayatını kaybeden Karaköse’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

       Gerçek ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.

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