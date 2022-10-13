Anadolu Leoparı 4 bölgede yaşadığı resmen doğrulandı

Kıbrıscık İlçemiz ile Ankara’nın Beypazarı ilçesini sınır bölgesinde kırsal alanda 1974 yılında öldürülen Anadolu Leoparı’nın bu türe ait son birey olduğu ve ülkemizde neslinin tükendiği düşünülmekteyken, DKMP Genel Müdürlüğünün arazi çalışmaları sırasında rastlanan iz ve işaretler üzerine, bunun aksi yönünde bulgulara ulaşılmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Daha önce ülkemizde dört bölgede varlığının kanıtlanması üzerine yerleştirilen fotokapanlardan elde edilen Anadolu Leoparı’na ait görüntülerden biri bakanlık tarafından paylaşıldı. Leopar, yeryüzündeki 36 kedi türü içerisinde, en geniş yayılışa ve besin yelpazesine sahip olmasına rağmen, dünya genelinde IUCN Kırmızı Listesi’nde tehlike kategorileri içerisinde bulunuyor. İlk leoparın görüldüğü bölgede başlatılan çalışmalar neticesinde, 25 Ağustos 2019’da erkek bir Leopara ait fotoğraflar fotokapana yansımıştı. DKMP Genel Müdürlüğüne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, ülkede en az dört farklı alanda leopar olduğu belirlenmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, bu türün varlığının kanıtlandığı bölgelerdeki fotokapanlardan birine yansıyan Anadolu Leoparı’nın görüntülerinin bulunduğu sosyal medya paylaşımında, “Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı’nı bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, geçen mayısta katıldığı “Dünya Biyoçeşitlilik Günü” etkinliğinde, fotokapan teknolojisiyle Anadolu Leoparı’nın tekrar görülmeye başladığını açıklamıştı.

Anadolu Leoparı’nın fotokapana yansıyan görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, "İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı. Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.