BESOB Başkanından kredi açıklaması

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BESOB Başkanı Gayret, "11 Ekim 2022 tarihinden itibaren yapılacak kredi kullanımlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin oranlarında ve limitlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre işletme ve yatırım kredilerinde faiz oranı yüzde 15’e düşürülmüş ve esnaf ve sanatkârın yüzde 50 Hazine desteğiyle beraber ödeyeceği faiz oranı yüzde 7.5 olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

Başkan Gayret, ilimizde bulunan Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortakları için işletme kredisi üst limitinin 500 bin liraya, İşyeri Edindirme ve Taşıt Edindirme kredilerinden oluşan Yatırım Kredisinin üst limitinin de 1 milyon 500 bin liraya yükseltildiğini vurguladı. Tahir Gayret, Bolu ve ilçelerindeki kooperatiflerin de gruplarına göre kredi limitlerinin artırıldığını söyledi. Buna göre, 1 ve 2. Grup kooperatiflerin kredi limiti 500 bin, 3 ve 4. Grup kooperatiflerin kredi limiti 400 bin, 5. Grup kooperatiflerin kredi limiti 325 bin, 6 ve 7. Grup kooperatiflerin kredi limiti ise 300 bin liraya yükseltildi.

BESOB Başkanı Tahir Gayret, “Ayrıca Halkbank’ tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkânı getirilmiştir. Bu imkân Kredi ve Kefalet Kooperatifinden kredi kullanıp takibe düşen esnaf ve sanatkârlarımızı kapsamamaktadır” şeklinde konuştu.