Bir tır dolusu küçük ev aleti kül oldu

Yangın, TEM otoyolu Düzce-Sakarya sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan İrfan B. idaresindeki 14 DN 600 plakalı küçük ev aletleri taşıyan tır, hareket halindeyken elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla alev aldı. Dumanları gören sürücü İrfan B., tırı arıza şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Düzce Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında tırın taşıdığı küçük ev aletleri de zarar gördü. TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın yanma anları ise otoyolu kullanan diğer sürücüler tarafından anbean görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.