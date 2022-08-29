Büyük zaferin 100. Yılı kutlu olsun

TGC Bolu Temsilcisi H. Hüseyin Aykan, “100 yıl önce ülkemizin içinde bulunduğu koşulları, zor şartlarda kazandığımız bu büyük mücadeleyi yaşatabilmek için geçmişte yaşadıklarımızı unutmamalı, şanlı tarihimizi iyi bilmeli ve gelecek nesillere doğru aktarabilmeliyiz. Büyük Önderimizin de ifade ettiği gibi; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye yola çıkarak sonunda başardım diyenindir'' ifadelerini kullandı.

Türk Milleti'nin birlik, beraberlik ruhu ve bağımsız yaşam iradesiyle bugün de düşmanlarına karşı koyabilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Aykan mesajında, “26 Ağustos bir kararlılık günüdür, bir mücadele günüdür. O Zafere ulaşmak için canı pahasına verilmiş olan kararların uygulandığı gündür. 30 Ağustos ise bu vatan toprağı için, bu vatan üzerindeki tüm değerler için ve aynı zamanda 100 yıllık cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için kazanılmış en büyük zaferdir. Geleceğimizin mimarları, yarınlarımızın güvencesi gençlerimizle Büyük Önderimizin emaneti Cumhuriyetimiz rehberliğinde, atalarımızdan armağan cennet vatanımızda bilimin aydınlattığı yolda hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin zaferle taçlandırıldığı Büyük Zaferin 100’üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımızın isimsiz kahramanlarını, canlarını feda ederek bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.