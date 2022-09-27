Düzce Akçakoca'da üzerinde kümes ve ahır olan fındık bahçesi mahkeme kararı ile satılacak

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce ili Akçakoca ilçesi Çiçekpınar Köyü Garipler mevkii 129 ada 1 parselde kayıtlı 4.627,54-m2 miktarında Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi niteliğinde kayıtlıdır. Taşınmaz Akçakoca Belediyesi mücavir sahası dışında köy hudutları içerisinde yer almaktadır. *Kesif tarihîndeki mevcut durumu: Keşif tarihinde mahallinde yaptığımız incelemede zemindeki durumu itibarı Taşınmaz üzerinde yaklaşık 65.00-m2 taban alanlı ek katlı ev,3.00-m x 2.50-m ebatlarında kümes ve 5.00-m x 5.00-m ebatlarında Ahırın bulunduğu taşınmazın kalan kısmının kapama fındık bahçesi olduğu görülmüştür. Taşınmazın içerisinde 40-50 yıllık, bakımlı, ekonomik ürün verebilecek özelliklerde karışık çeşit fındık ocakları bulunmaktadır. Taşınmaz Akçakoca-Düzce karayoluna cepheli olup Akçakoca ilçesine yaklaşık 5.km mesafededir. Taşınmaz 4.627,54- m2 zeminde tek katlı Ev, kümes ve Ahır ve fındık bahçesi niteliğinde olan taşınmazın keşif tarihi itibarı ile toplam değerinin; Arazının Değeri = 4.627,54-m2 x 165,00-TL/m2 = 763.544,10-TL Tek Katlı evin değeri = 65,00-m2 x 425,00-TL/m2 = 27.625,00-TL Kümesin Değeri = 3,00-m x 2,50-m x 425,00-TL/m2 = 3.187,50-TL Ahır Değeri = 5,00-m x 5,00-m x 425,00-TL/m2 = 10.625,00-TL

Taşınmazın Toplam Değeri (Arazi +Ev+Kümes+ Ahır) = 804.981,60-TL

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 18:41