Düzce Çilimli'de üzerinde yapılar olan arsa mahkeme kararı ile satılacak

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Çilimli İlçe, Topçular Köyü 341 ada 6 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmaz, Cami Sokak üzerinde yer almakta, taşınmazın güney ve batı hudutları yola cepheli, taşınmaz üzerinde depo ve garaj olarak kullanılmakta olan tek katlı yapı ve yine ahşap ve tek kat olarak yapılmış ardiye-ambar binası ile bahçesi mevcuttur.

Adresi : Topçular Köyü Çilimli Çilimli / DÜZCE

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