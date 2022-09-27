1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Çilimli İlçe, Topçular Köyü 341 ada 6 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmaz, Cami Sokak üzerinde yer almakta, taşınmazın güney ve batı hudutları yola cepheli, taşınmaz üzerinde depo ve garaj olarak kullanılmakta olan tek katlı yapı ve yine ahşap ve tek kat olarak yapılmış ardiye-ambar binası ile bahçesi mevcuttur.
Adresi : Topçular Köyü Çilimli Çilimli / DÜZCE
Düzce Çilimli'de üzerinde yapılar olan arsa mahkeme kararı ile satılacak
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
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