Düzce Çilimli'de üzerinde yapılar olan tarla mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, 106 Ada, 123 Parsel, İSHAKLAR Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Düzce Çilimli ilçesi, İshaklar Köyü 106 ada 123 parsel sayılı 3.359,78 m2 tarla vasfında tapuda kayıtlı olup, köy yerleşik alan sınırları içinde kalmakta, parsel tarla olarak kullanılmakta olup, üzerinde mesken ve müştemilat yapılaşmaları bulunduğu, yapıların ahır ve samanlık olarak olarak kullanılmakta olan bir yapının; ardiye olarak kullanılmakta olan yapı, ardiye ve garaj olarak kullanılmakta olan yapı ve mesken olarak kullanılmakta olan yapıların olduğu, ahır ve samanlık yapısının 34 m2, garaj ve ardiye yapısının 120 m2, mesken olarak kullanılan yapının 110 m2 alanlı olduğu,

Adresi : İshaklar Köyü Çilimli Çilimli / DÜZCE

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Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 23:20