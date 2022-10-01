Düzce Cumayeri'nde 406 m² dükkan icradan satılacak

AŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında ; Düzce /Cumayeri, Mehmet Akif Mahallesi, Söğütpınar Mevkii, 511 ada 159 parsel , Zemin Kat 25 numara , 800/5050 arsa pay paydalı, bağımsız bölüm niteliği dükkan, ana taşınmaz niteliği arsa, ana taşınmaz yüzölçümü 912,47 m2 olarak kayıtlıdır. Satışı yapılacak Zemin Kat 25 numaralı taşınmazın tam hissesidir. Ana Taşınmaz Özellikleri: 912,47 m2 yüzölçümlü düz arazi yapısına sahip arsa üzerinde ayrık nizam betonarme yapı bulunmaktadır. Değerleme konusu meskenin içinde bulunduğu Bina, projesine ve fiili durumuna göre bodrum+zemin + 3+çatı normal katlıdır. Dış cephesi sıvalı, boyalı ve yalıtımlıdır. Çatısı mevcuttur. Kıymete konu 25 nolu bağımsız bölüm depolu mesken ana yapının zemin Katınd