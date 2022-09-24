Düzce Cumayeri'nde 7930 m² fındık bahçesi icradan satılacak (çoklu satış)

Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır. Diğer taşınmazlar tapu kaydındaki gibidir.

İmar Durumu : 116 ada 22 nolu parsel, köy yerleşik alan sınırlarının içerisinde kalmaktadır. Söz konusu parsele, 1/25.000 Ölçekli Düzce İli Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56, 57 ve 58 inci maddeleri hükümlerine göre; Emsal:0.50’yi ve Hmax:6,50 m. (2 kat)’ı geçmemek şartı ile konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapı yapılabilir. Silo, samanlık, yem deposu vb. yapılar için hmax ihtiyaç doğrultusunda belirlenir. 117 ada 63 ,122 ada 53,122 ada 80 ve 184 ada 4nolu parseller Düzce İl Genel Meclisinin köy yerleşik alan sınırlarının dışında kalmaktadır. 107 ada 63ve 122 ada 80nolu parsellerin, ”Tapu Kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmadığından “ müstakilen herhangi bir yapılaşmaya gidilememektedir.” 122 ada 53 ve 184 ada 4nolu parseller 1/25.000 ölçekli Düzce İli ve Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Nitelikli Alanlar” lejantında kalmaktadır. Söz konusu planda yer alan tarım arazileri “Tarımsal Nitelikli Alanlar” olarak tek gösterim altında gösterilmiş olup,5403 sayılı kanun ve ilgi yönetmeliğinde tanımlanan “Tarım Arazileri Sınıflarına” ayrılmamıştır.

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Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022, 13:30