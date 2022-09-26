Düzce Gümüşova'da 2923 m² arsa icradan satılacak

Taşınmazın Keşif İncelemesi: Taşınmaz meskun mahal dışında meyilli arazide olup, fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın komşuları, Kuzeyi Orman Arazisi, Batısı ve Güneyi Gama Elyaf Fabrikası parselleri olan298 ada 3 ve 5 parseller, Doğu tarafı ise içinde fabrika binası bulunan 298 ada 6 parseldir. Taşınmazın Kullanım Durumu: Taşınmazın Kuzey tarafının fındık bahçesi olduğu, Güney tarafının ise (yaklaşık 1 dekar) hafriyat yapılmış olduğu, bu kısmın GAMA fabrika binası duvarına kadar zemin kotunun indirilerek temizlenmiş olduğu bu kısımda fındık ocağı bulunmadığı, binanın arka kısmı olarak tasarruf edildiği gözlenmiştir. Taşınmaz içinde inşai bir muhdesat yoktur. Yola cephesi yoktur. Taşınmazın Konumu: Taşınmaz E-80 (Ankara-İstanbul) otoyolunun yaklaşık 250 metre Kuzeyindedir.D-100 (Ankara-İstanbul) karayolunun kuş uçumu yaklaşık 1200 metre güneyindedir.

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