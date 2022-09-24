Düzce Gümüşova'da 7789 m² fındık bahçesi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Düzce İl, Gümüşova İlçe, 164 Ada, 3 Parsel, YILDIZTEPE Mahalle/Köy, Gavur Harmanı Mevkii, Düzce ili Gümüşova ilçesi, Yıldıztepe Köyü 164 ada 3 parsel sayılı fındık bahçesi olarak tapuda kayıtlı olup, fiziki olarak kapama fındık bahçesi olarak kullanıldığı, taşınmazın batı cephesinin Yıldıztepe Köyünü Gümüşova ilçesine bağlayan asfalt ana yol olduğu tespit edilmiştir.