Adresi : 164 Ada 3 Parsel Sayılı Fındık Bahçesi Düzce Merkez / DÜZCE
Yüzölçümü : 7.789,93 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 743.200,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 02/11/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 02/12/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Düzce Gümüşova'da 7789 m² fındık bahçesi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Düzce İl, Gümüşova İlçe, 164 Ada, 3 Parsel, YILDIZTEPE Mahalle/Köy, Gavur Harmanı Mevkii, Düzce ili Gümüşova ilçesi, Yıldıztepe Köyü 164 ada 3 parsel sayılı fındık bahçesi olarak tapuda kayıtlı olup, fiziki olarak kapama fındık bahçesi olarak kullanıldığı, taşınmazın batı cephesinin Yıldıztepe Köyünü Gümüşova ilçesine bağlayan asfalt ana yol olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : 164 Ada 3 Parsel Sayılı Fındık Bahçesi Düzce Merkez / DÜZCE
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