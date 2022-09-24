Düzce Gümüşova'da 7789 m² fındık bahçesi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Düzce İl, Gümüşova İlçe, 164 Ada, 3 Parsel, YILDIZTEPE Mahalle/Köy, Gavur Harmanı Mevkii, Düzce ili Gümüşova ilçesi, Yıldıztepe Köyü 164 ada 3 parsel sayılı fındık bahçesi olarak tapuda kayıtlı olup, fiziki olarak kapama fındık bahçesi olarak kullanıldığı, taşınmazın batı cephesinin Yıldıztepe Köyünü Gümüşova ilçesine bağlayan asfalt ana yol olduğu tespit edilmiştir.

Düzce Gümüşova'da 7789 m² fındık bahçesi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)

Adresi 164 Ada 3 Parsel Sayılı Fındık Bahçesi Düzce Merkez / DÜZCE
Yüzölçümü 7.789,93 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Yok
Kıymeti 743.200,00 TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü 02/11/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü 02/12/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

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