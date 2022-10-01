Düzce Güzelbahçe Mahallesi'nde 113 m² daire icradan satılacak

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmaz tapu kaydında ; Düzce/merkez , Güzelbahçe mahallesi , 171 ada 1 parsel numara , ES-4 Blok zemin kat 6 bağımsız bölüm numara, 1/110 arsa pay paydalı, bağmısz bölüm niteliği mesken , ana taşınmaz niteliği onbir adet betonarme apartman , ana taşınmaz yüzölçümü 17.649,88 m2 yüzölçüm kayıtlıdır. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir. Ana taşınmaz üzerinde site şeklinde inşa edilmiş onbir adet betonarme apartman binası bulunmaktadır. Yaklaşık 18 yıllık yapılardır. Ana taşınmazın dört tarafı da yol ile çevrilidir. Taşınmaz dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Topografik olarak doğudan batıya yaklaşık 96 11 oranında azalan şekilde, meyillidir. Rakımı ortalama 200 metre civarındadır. Taşınmaz üzerindeki binalar,