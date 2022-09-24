Düzce Yahyalar Mahallesi'nde 58 m² daire icradan satılacak

Satışı yapılacak D Blok 1. Kat 2 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın tam hissesidir. Taşınmaz üzerinde 4 adet blok bulunduğu tespit edilmiştir. Geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. Düzce şehir merkezinin kuzey-doğusunda yer almaktadır. Düzce-Kalıcı konutlar arasında bulunan Zahid Kevseri Bulvarına kuzeybatı sınırı cephelidir. Güney ve batısından imar yolları geçmektedir. Çevresinde siteler, marketler ve restoranlar bulunmaktadır. Düzce Kalıcı konutlar arasında bağlantı yolunun kenarında inşaat yapılaşmaları bakımından gelişmekte olan bir bölgededir. Taşınmaz Düzce İl merkezine yaklaşık 3 km, Kalıcı konutlara yaklaşık 3,5 km mesafededir. Taşınmaz İstanbul ve Ankara illerinin arasında yer almakta olup, metropol şehirlere yakındır. Adapazarı-Bolu (D-100) yoluna yaklaşık 1,9 km, İstanbul-Ankara Anadolu otoyolu Düzce gişelerine taşınmaz 5,9 km mesafededir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.